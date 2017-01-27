|
русская версия | english version
|
|
Спасатели области за сутки вытащили с бездорожья и из снежных заносов 97 автомобилей
10:06 / 21.04.2017
ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За сутки подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области совершили 11 выездов на помощь водителям в освобождении 97 автомобилей с бездорожья и из снежных заносов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, за сутки спасатели Раздельнянского, Тарутинского, Беляевского, Ивановского, Лиманского, Болградского и Окнянского районов области совершили 11 выездов на помощь водителям в освобождении автомобилей с бездорожья и из снежных заносов. Всего было освобождено 97 единиц автотранспорта, из них 2 кареты скорой медицинской помощи. Спасен 321 человек, из них 55 детей.
От ГСЧС привлекалось 13 единиц техники и 63 спасателя.
Также спасатели помогли ликвидировать последствия столкновения автомобилей «Рено Трафик» и «Вольво» на автодороге «Одесса – Киев» в районе Клеверного моста. В результате ДТП один из водителей погиб. Прибывшие по вызову сотрудники отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС помогли извлечь тело погибшего из кабины.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:09 21.04.2017
15:47 21.04.2017
15:22 21.04.2017
14:33 21.04.2017
14:28 21.04.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.006
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»