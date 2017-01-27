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Спасатели области за сутки вытащили с бездорожья и из снежных заносов 97 автомобилей
10:06 / 21.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За сутки подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области совершили 11 выездов на помощь водителям в освобождении 97 автомобилей с бездорожья и из снежных заносов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, за сутки спасатели Раздельнянского, Тарутинского, Беляевского, Ивановского, Лиманского, Болградского и Окнянского районов области совершили 11 выездов на помощь водителям в освобождении автомобилей с бездорожья и из снежных заносов. Всего было освобождено 97 единиц автотранспорта, из них 2 кареты скорой медицинской помощи. Спасен 321 человек, из них 55 детей.

От ГСЧС привлекалось 13 единиц техники и 63 спасателя.

Также спасатели помогли ликвидировать последствия столкновения автомобилей «Рено Трафик» и «Вольво» на автодороге «Одесса – Киев» в районе Клеверного моста. В результате ДТП один из водителей погиб. Прибывшие по вызову сотрудники отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС помогли извлечь тело погибшего из кабины.

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Артём Филипенко
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