ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Спасатели области сегодня дежурят в режиме повышенной готовности
09:55 / 20.04.2017

ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По поручению председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова структурные подразделения ГУ ГСЧС области на сегодня переведены на усиленный режим работы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе Одесской ОГА.

По информации пресс-службы, вечером 19 апреля губернатор провел совещание оперативного штаба по вопросу ухудшения погодных условий на территории Одесской области.

«На севере области ожидается сильный ветер, снегопады, налипание мокрого снега, метели. На юге, в юго-западной части области и приморских районах ожидаются дожди, переходящие в смешанные осадки, большое количество осадков — более 20 мм к 12:00. Ветер 15-20 метров в секунду приведет к заморозкам с негативными последствиями для сельского хозяйства. Максимальное снижение температуры до -3 на севере и до -1 на юге, ожидается с 20 на 21. Далее, 22 апреля, погодные условия начнут улучшаться», — сообщил на совещании заместитель начальника Гидрометцентра Черного и Азовского морей Игорь Невировский.

«Мы должны быть готовы к ухудшению погодных условий и сработать на опережение, чтобы все знали, что делать в условиях непогоды. Реагирование должно быть соответствующим. Предлагаю предусмотреть определенные меры, разработать механизм взаимодействия департаментов. Эти два дня нужно проводить жесткий мониторинг ситуации, контролировать температурные условия в больницах, учебных заведениях и на других социальных объектах. Служба автомобильных дорог и «Одессаоблэнерго» должны дежурить круглосуточно. Структурные подразделения ГСЧС надо перевести на усиленный режим работы», — отметил председатель ОГА.

Заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк доложил, что информация об ухудшении погодных условий доведена подчиненным подразделениям управления и главам районных администраций на местах.

«Приведена в готовность техника повышенной проходимости, насосное оборудование и передвижные электростанции. Уточнены инструкции взаимодействия главного управления со всеми подчиненными подразделениями, разработан алгоритм действий в сложных погодных условиях. Подготовлены передвижные пункты обогрева. Также готов к работе передвижной пункт Управления по чрезвычайным ситуациям. К работе готова 31 единица техники повышенной проходимости и 280 человек личного состава. При осложнении обстановки дополнительно будут привлечены 61 единица техники и 380 человек личного состава. В городе Одесса готовы к работе 28 единиц техники и 95 человек личного состава. Структурные подразделения Главного управления к работе по назначению готовы», — заявил он.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
11:47 20.04.2017
Госэнергонадзор области проводит приём по спорным вопросам в сфере тепло- и электроснабжения
11:16 20.04.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 20 апреля
10:38 20.04.2017
Очередное сообщение о минировании райсуда в Одессе поступило сегодня утром
10:31 20.04.2017
Весенний велофестиваль-2017 стартует сегодня на трассе Здоровья
17:31 19.04.2017
Мэрия призывает одесситов во время завтрашней непогоды максимально ограничить перемещения и поездки по городу


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.899