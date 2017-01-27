Спасатели области сегодня дежурят в режиме повышенной готовности

09:55 / 20.04.2017

ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По поручению председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова структурные подразделения ГУ ГСЧС области на сегодня переведены на усиленный режим работы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе Одесской ОГА.

По информации пресс-службы, вечером 19 апреля губернатор провел совещание оперативного штаба по вопросу ухудшения погодных условий на территории Одесской области.

«На севере области ожидается сильный ветер, снегопады, налипание мокрого снега, метели. На юге, в юго-западной части области и приморских районах ожидаются дожди, переходящие в смешанные осадки, большое количество осадков — более 20 мм к 12:00. Ветер 15-20 метров в секунду приведет к заморозкам с негативными последствиями для сельского хозяйства. Максимальное снижение температуры до -3 на севере и до -1 на юге, ожидается с 20 на 21. Далее, 22 апреля, погодные условия начнут улучшаться», — сообщил на совещании заместитель начальника Гидрометцентра Черного и Азовского морей Игорь Невировский.

«Мы должны быть готовы к ухудшению погодных условий и сработать на опережение, чтобы все знали, что делать в условиях непогоды. Реагирование должно быть соответствующим. Предлагаю предусмотреть определенные меры, разработать механизм взаимодействия департаментов. Эти два дня нужно проводить жесткий мониторинг ситуации, контролировать температурные условия в больницах, учебных заведениях и на других социальных объектах. Служба автомобильных дорог и «Одессаоблэнерго» должны дежурить круглосуточно. Структурные подразделения ГСЧС надо перевести на усиленный режим работы», — отметил председатель ОГА.

Заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк доложил, что информация об ухудшении погодных условий доведена подчиненным подразделениям управления и главам районных администраций на местах.

«Приведена в готовность техника повышенной проходимости, насосное оборудование и передвижные электростанции. Уточнены инструкции взаимодействия главного управления со всеми подчиненными подразделениями, разработан алгоритм действий в сложных погодных условиях. Подготовлены передвижные пункты обогрева. Также готов к работе передвижной пункт Управления по чрезвычайным ситуациям. К работе готова 31 единица техники повышенной проходимости и 280 человек личного состава. При осложнении обстановки дополнительно будут привлечены 61 единица техники и 380 человек личного состава. В городе Одесса готовы к работе 28 единиц техники и 95 человек личного состава. Структурные подразделения Главного управления к работе по назначению готовы», — заявил он.