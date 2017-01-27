Мэрия призывает одесситов во время завтрашней непогоды максимально ограничить перемещения и поездки по городу

17:31 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городские власти Одессы выступили с обращением в связи с прогнозируемым резким ухудшением погодных условий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В тексте обращения мэрии, в частности, говорится: «Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 20 апреля, в Одессе ожидается существенное ухудшение погодных условий. Ветер северный, днем юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Городские коммунальные службы переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях.

Одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Сегодня в 16:00 состоялось заседание городского штаба во главе с первым вице-мэром Анатолием Орловским. Для контроля ситуации и оперативного принятия решений очередное заседание штаба пройдет в 21:00».