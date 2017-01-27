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Минувшей ночью в Одессе горели гаражи
09:22 / 19.04.2017
ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Минувшей ночью одесские спасатели ликвидировали возгорание гаражей на ул. Чернышевского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 апреля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 19 апреля в 2:21 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании гаражей на ул. Чернышевского. В 2:33 к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что горят два гаража.
К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы пожарной техники и 7 человек личного состава. В 3:06 спасатели локализовали и в 3:19 ликвидировали возгорание на общей площади 50 кв. м.
В результате пожара огнем уничтожено имущество в гаражах, а также повреждена крыша и багажное отделение легкового автомобиля ВАЗ-2104, который находился в гараже. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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