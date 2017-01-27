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Два автомобиля повреждены огнём на улице Космонавтов
09:43 / 18.04.2017

ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате пожара на улице Космонавтов выгорел салон автомобиля «ВАЗ» и повреждён стоявший рядом автомобиль «Опель», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 апреля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 17 апреля в 15:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. Космонавтов произошло возгорание автомобиля.

К месту вызова в 15:26 прибыло пожарно-спасательное подразделение 9-й государственной пожарно-спасательной части. Было установлено, что во дворе многоэтажного дома произошло возгорание легкового автомобиля «ВАЗ 21013» и имеется угроза переноса огня на расположенный рядом автомобиль.

К ликвидации возгорания привлекалась 1 единица основной пожарной техники и 6 человек личного состава. Спасатели в 15:29 локализовали пожар и в 15:32 ликвидировали.

В результате пожара огнем уничтожен салон автомобиля «ВАЗ 21013» на площади 1,5 кв. м, а также повреждено лакокрасочное покрытие стоявшего рядом автомобиля ««Опель Кадет» на площади 1 кв. м.

Причина пожара устанавливается.

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Артём Филипенко
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