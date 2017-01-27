Частный жилой дом разрушен взрывом в Лиманском районе

10:14 / 14.02.2017

ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пгт Доброслав в Лиманском районе в результате взрыва полностью разрушен частный жилой дом площадью 48 кв. м, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 февраля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 13 февраля в 20:20 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт. Доброслав на ул. Мира в произошел взрыв в одноэтажном жилом доме без дальнейшего горения.

Дом снимал 50-летний мужчина, который в момент взрыва находился на работе. Хозяин устанавливается.

В результате взрыва жилой дом площадью 48 кв. м разрушен полностью.

Погибших и пострадавших нет.

Причина взрыва устанавливается.