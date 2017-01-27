«ФГИУ инвентаризирует предприятия в области без учёта их зданий гражданской обороны», — УЧС ОГА

17:41 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Фонд госимущества проводит в Одесской области инвентаризацию промышленных объектов без учёта относящихся к ним зданий оборонного назначения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы облгосадминистрации Сергей Помазан сообщил вчера, 9 февраля, на собрании руководящего состава Одесской области по итогам работы в сфере гражданской защиты в 2016 году и планам на 2017 год.

По его словам, в Одесской области находится 971 сооружение гражданской защиты, но при инвентаризации было учтено только 543.

«Фонд Госимущества, проводя приватизацию таких заводов, как «КИНАП», «Центролит», «Краян», не учитывает объекты защиты. Они не передаются в собственность и остаются никому не нужны», — подчеркнул С. Помазан.

Чиновник рассказал, что в возглавляемом им ведомстве будет создана специальная комиссия по учёту всех объектов защиты гражданского населения на предприятиях. На её заседаниях будут присутствовать представители Национальной полиции и прокуратуры.