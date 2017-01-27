Госзаказ по обучению сотрудников ГСЧС для области в 2016 году выполнен на 50%

12:54 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Районные подразделения ГУ ГСЧС Одесской области испытывают дефицит кадров, а в 2016 году при госзаказе на регион 925 специалистов были отправлены на подготовку только 450 будущих спасателей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы облгосадминистрации Сергей Помазан сообщил 9 февраля на собрании руководящего состава Одесской области по подведению итогов работы в сфере гражданской защиты в 2016 году и согласованию планов на 2017 год.

Согласно «Итогам работы территориальной подсистемы Единой Госсистемы гражданской защиты Одесской области за 2016 год», на специализированное обучение для получения квалификации «спасатель» было отправлено всего 450 человек.

В то же время, по словам начальника Управления по ЧС Одесской ОГА, госзаказ на таких специалистов составляет 925 человек на регион.

«Балтский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Красноокнянский, Тарутинский, Ширяевский районы за год вообще не отправили ни одного человека на обучение! А в Измаильском, Тарутинском, Красноокнянском районах за 2015-2016 г.г. не было отправлено ни одного должностного лица из числа спасателей на курсы повышения квалификации», — заявил С. Помазан.

По словам чиновника, сегодня, в первую очередь, есть потребность в специалистах по эвакуации в случае ЧП. Возглавляемое им ведомство инициировало предложение о том, чтобы главы районов сами формировали госзаказ и отправляли на обучение спасателей.