|
русская версия | english version
|
|
Более 1 тысячи машин было освобождено из снежных заносов в области во время январского снежного бурана
15:36 / 09.02.2017
ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода сообщил, что итогам ликвидации январского снежного бурана, из заносов было вызволено более 1 тыс. машин и 2,5 тыс. человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом он заявил сегодня, 9 февраля, в ходе сбора руководящего состава Одесской области по подведению итогов работы в сфере гражданской защиты в 2016 году и определению основных задач на 2017 год.
Так, согласно итогам ликвидации январского снежного бурана, в области было вызволено из снежных заносов более 1 тыс. машин и 2 тыс. 500 человек.
«Хочу отметить, что ни один человек из спасённых не пострадал. Обошлось, к счастью, и без летальных исходов», — подчеркнул он.
Чиновник отметил, что большую помощь оказали пограничные войска, вовремя перекрыв пункты пропуска.
«Правда, первым застрял автобус, следующий в Одессу из Кишинёва, а за ним уже легковые авто. Несмотря на предупреждения синоптиков, городских и экстренных служб. Были и такие, кто застревал по 5 раз, стараясь доехать как можно быстрее. Но стихия побеждала, а наши спасатели снова тратили время на таких горе-путешественников», — добавил глава облслужбы автодорог.
О. Варивода также отметил, что следует обратить полиции особое внимание на работу областных автостанций, откуда в непогоду выезжали автобусы, заполненные нелегалами и контрабандой.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:37 09.02.2017
17:27 09.02.2017
Региональная Программа обеспечения граждан жильем на 2017-2021 годы будет подготовлена в Одесской области
16:29 09.02.2017
16:12 09.02.2017
Перспективы выхода Украины из кризиса обсудили эксперты в ходе круглого стола в ИА «Контекст-Причерноморье»
14:47 09.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»