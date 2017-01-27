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Более 1 тысячи машин было освобождено из снежных заносов в области во время январского снежного бурана
15:36 / 09.02.2017

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода сообщил, что итогам ликвидации январского снежного бурана, из заносов было вызволено более 1 тыс. машин и 2,5 тыс. человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом он заявил сегодня, 9 февраля, в ходе сбора руководящего состава Одесской области по подведению итогов работы в сфере гражданской защиты в 2016 году и определению основных задач на 2017 год.

Так, согласно итогам ликвидации январского снежного бурана, в области было вызволено из снежных заносов более 1 тыс. машин и 2 тыс. 500 человек.

«Хочу отметить, что ни один человек из спасённых не пострадал. Обошлось, к счастью, и без летальных исходов», — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что большую помощь оказали пограничные войска, вовремя перекрыв пункты пропуска.

«Правда, первым застрял автобус, следующий в Одессу из Кишинёва, а за ним уже легковые авто. Несмотря на предупреждения синоптиков, городских и экстренных служб. Были и такие, кто застревал по 5 раз, стараясь доехать как можно быстрее. Но стихия побеждала, а наши спасатели снова тратили время на таких горе-путешественников», — добавил глава облслужбы автодорог.

О. Варивода также отметил, что следует обратить полиции особое внимание на работу областных автостанций, откуда в непогоду выезжали автобусы, заполненные нелегалами и контрабандой.

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