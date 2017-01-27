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13 тысяч голов домашних свиней были уничтожены в области в 2016 году из-за АЧС
14:47 / 09.02.2017
ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение 2016 года в Одесской области было зарегистрировано 23 вспышки африканской чумы свиней, в результате чего было умерщвлено 13 тыс. голов домашних свиней, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом и. о. начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Сергей Поповский сообщил сегодня, 9 февраля, в ходе сбора руководящего состава Одесской области по подведению итогов работы в сфере гражданской защиты в 2016 году и определению основных задач на 2017 год.
По его данным, в целом в Украине за последние 2 года было зафиксировано 166 случаев африканской чумы свиней. В Одесском регионе первый случай был выявлен в 2015 году. В течение 2016 года в области было зарегистрировано 23 случая, в результате чего было умерщвлено 13 тыс. голов домашних свиней. Общая сумма компенсации составила 16 млн. грн. Однако были случаи, когда фермеры даже физически сопротивлялись принятию мер дезактивации и уничтожению больных животных.
В настоящее время карантин в связи со вспышкой АЧС сохраняется в селе Ярославка Саратского района.
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