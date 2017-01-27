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«Области нужны ещё, как минимум, 104 местных пожарных команды», — глава ГУ ГСЧС области
14:20 / 09.02.2017

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак заявил, что область испытывает дефицит в местных пожарных командах — их требуется создать ещё, как минимум, 104, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом глава ГУ ГСЧС заявил сегодня, 9 февраля, в ходе сбора руководящего состава Одесской области по подведению итогов работы в сфере гражданской защиты в 2016 году и определению основных задач в этой сфере на 2017 год при участии председателя Одесской ОГА Максима Степанова.

Как отметил В. Федорчак, за последний год в области не было создано ни одной местной пожарной команды. Общий дефицит в таких подразделениях — 104.

Генерал-майор службы гражданской защиты отметил, что, согласно нормативам, для того, чтобы в считанные минуты справиться с огнём, от места возгорания до места прибытия должно быть не более 3 км. «У нас же такое расстояние, в среднем, по 54 км. Так что за час, тем более, по нашим дорогам, пожарная машина может не успеть», — констатировал он.

Председатель ОГА задал вопрос: «Так что, можно даже не вызвать?», на что В. Федорчак ответил: «Получается, что так».

В самой Одессе, по его словам, для полного обеспечения безопасного противопожарного режима не хватает, минимум, 9 стационарных подразделений и кадров обученного личного состава.

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Артём Филипенко
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