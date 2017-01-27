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Спасатели ГСЧС за сутки оказали помощь 9 автомобилям на дорогах области
11:08 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За сутки подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области 6 раз привлекались для оказания помощи водителям автотранспорта, которые из-за гололеда не могли справиться с управлением, в результате спасено 9 автомобилей, в которых находились 18 человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, в целом за сутки оказана помощь 2 грузовым и 7 легковым автомобилям, спасены 18 человек, в том числе ребенок, а также беременная женщина и больная пенсионерка, которых транспортировали в медучреждения.

ЧП имели место в Балтском, Подольском, Беляевском, Любашёвском районах и г. Черноморск.

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Артём Филипенко
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