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Погода




54 населенных пункта обесточены в области из-за непогоды
10:01 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на сегодняшнее утро в Одесской области из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 54 населенных пункта — в основном в южных районах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, по состоянию на 9 часов утра в области обесточены 54 населенных пункта: 17 — в Белгород-Днестровском, 9 — в Саратском, 6 — в Овидиопольском, 6 — в Татарбунарском, 5 — в Тарутинском, 4 — в Арцизском, 3 — в Болградском, 2 — в Коминтерновском, и по одному — в Измаильском и Килийском районах. Для восстановления энергоснабжения с 8 часов утра задействовано 20 единиц техники и 46 человек (19 бригад).

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