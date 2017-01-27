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«В Одесской области паспортизирован только 51 пляж из 79», — ГУ ГСЧС
15:06 / 07.02.2017
ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области всего 68% пляжей имеют документы на право деятельности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»
Об этом заместитель начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Михаил Вовк сообщил 6 февраля на плановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации.
По данным замначальника ГУ ГСЧС, в Одесской области расположено 203 официально зарегистрированных места отдыха у воды, из них 79 пляжей. Однако, только 51 из них имеет паспорт, что составляет только 68%.
«В прошлом году не был утверждён ни один паспорт в Белгород-Днестровском, Беляевском, Килийском и Татарбурнарском районах. Самое плачевное положение в Затоке, где из 14 пляжей ни один не паспортизирован», — заявил М. Вовк.
«При этом спасатели имеют возможность только взимать штрафы в размере 340 грн., хотя цена вопроса — человеческая жизнь. За прошлый сезон утонуло 84 человека, четверо из них — дети», — добавил он.
Во время курортного сезона 2016 года работники ГУ ГСЧС в Одесской области провели 72 водолазных обследования дна акватории и установили 81 сезонно-спасательный пост, дежурство на которых осуществляли 2 тысячи 16 спасателей. 207 из них прошли специальное обучение.
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