ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




«В Одесской области паспортизирован только 51 пляж из 79», — ГУ ГСЧС
15:06 / 07.02.2017

ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области всего 68% пляжей имеют документы на право деятельности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом заместитель начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Михаил Вовк сообщил 6 февраля на плановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации.

По данным замначальника ГУ ГСЧС, в Одесской области расположено 203 официально зарегистрированных места отдыха у воды, из них 79 пляжей. Однако, только 51 из них имеет паспорт, что составляет только 68%.

«В прошлом году не был утверждён ни один паспорт в Белгород-Днестровском, Беляевском, Килийском и Татарбурнарском районах. Самое плачевное положение в Затоке, где из 14 пляжей ни один не паспортизирован», — заявил М. Вовк.

«При этом спасатели имеют возможность только взимать штрафы в размере 340 грн., хотя цена вопроса — человеческая жизнь. За прошлый сезон утонуло 84 человека, четверо из них — дети», — добавил он.

Во время курортного сезона 2016 года работники ГУ ГСЧС в Одесской области провели 72 водолазных обследования дна акватории и установили 81 сезонно-спасательный пост, дежурство на которых осуществляли 2 тысячи 16 спасателей. 207 из них прошли специальное обучение.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:52 07.02.2017
В среду, 8 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:37 07.02.2017
Пластиковые паспорта начали выдавать в Центрах админуслуг Малиновского и Киевского районов
17:06 07.02.2017
Филиал Центра админуслуг открылся в Киевском районе Одессы
16:28 07.02.2017
Бывшего руководителя цирка подозревают в злоупотреблении служебным положением на 2,7 миллиона гривен
16:14 07.02.2017
«Международный аэропорт «Одесса» сегодня работает в сложных погодных условиях», — пресс-служба МАО


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.010