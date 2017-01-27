Более 3,3 тысячи возгораний сухостоя произошло в Одесской области в прошлом году, — ГУ ГСЧС

14:31 / 07.02.2017

ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2016 году на территории Одесской области произошло 3 тыс. 360 пожаров, связанных с возгоранием сухостоя, камыша, стерни после уборки урожая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом заместитель начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Михаил Вовк сообщил 6 февраля на плановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации.

По данным замначальника ГУ ГСЧС области, в течение 2016 года на территории Одесского региона произошло 3 тыс. 360 пожаров, связанных с возгоранием сухостоя, на площадях водно-болотных угодий, стерни после уборки урожая и др., что на 27% больше, нежели за аналогичный период предыдущего года. Из них 8 пожаров произошли на территориях заповедного фондах, а 14 — в лесных массивах. Наибольшее количество пожаров природных экосистем было зафиксировано в Овидиопольском, Белгород-Днестровском и Лиманском районах.

Сами сотрудники ГСЧС в жаркое время года в сутки выезжали до 20 раз на место происшествий.

М. Вовк напомнил о необходимости обеспечения противопожарных мер, как в населённых пунктах, так и в местах расположения хлебных полей и заповедных зон, в частности, наличия исправно работающих водонапорных башен и средств тушения огня.