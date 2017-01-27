«Дунайская дамба требует укрепительных работ», — Дунайупрводхоз

14:22 / 07.02.2017

ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Дунайская дамба в районе Рени, Вилково и Измаила требует укрепительных работ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом и. о.начальника Дунайского бассейнового управления водных ресурсов Александр Рыбалко сообщил 6 февраля на плановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации.

По его словам, дамбу на реке Дунай в районе городов Рени, Вилково и Измаил необходимо срочно укрепить, поскольку «108-й и 109-й километры слабы, а между тем, они защищают крупные населённые пункты, сельхозугодья. А 97-й км вообще «отвечает» за Измаил, где, кроме всего прочего, питьевая вода находится в артезианских скважинах».

Как рассказал специалист, сложность в проведении защитных работ заключается ещё и в том, что глубины в этих местах достигают 18-24 метров у «подошвы» дамбы. Поэтому там нужно идти по методу строительства «дублирующей дамбы».

В настоящий момент, выполнена проектно-сметная документация. Стоимость самого проекта — 5 млн. грн.

«В 2016 году уже были проведены работы по укреплению 108-го км на дамбе камнем-бутом и арматурной сеткой, но этого недостаточно. Вопрос должен быть решён на государственном уровне. В 2010-2011 г.г. уже было выделено 70 млн. грн., но строительство так и не завершено», — отметил А. Рыбалко.