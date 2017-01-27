Одесситов просят максимально ограничить поездки и передвижение по городу на период гололеда

13:57 / 07.02.2017

ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи со сложными погодными условиями городские власти настоятельно просят одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в течение сегодняшнего дня в связи с ухудшением погодных условий сохраняется штормовое предупреждение.

В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно это касается пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Учитывая сложные погодные условия, все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

В связи с ухудшением погодных условий и обледенением медики напоминают одесситам о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении по улицам города во время гололеда.

Руководителям предприятий и организаторам уличных мероприятий также рекомендовано учитывать сложные погодные условия при планировании рабочего дня.

Учитывая гололедицу и низкую видимость на автодорогах области, также рекомендовано максимально ограничить выезд за пределы города.

Водителей просят быть предельно внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

В случае острой необходимости выезда водитель должен убедиться в технической исправности своего автомобиля (тормозная система, состояние протектора покрышек, работа стеклоочистителей). Наличие зимней резины на автомобиле обязательно.