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Весеннее половодье в Одесском регионе ожидается в пределах нормы
13:22 / 07.02.2017
ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометеоцентра, весеннее половодье в Одесской области в этом году начнётся в марте и пройдёт без опасных явлений, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом заместитель начальника Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей Наталья Савилова сообщила 6 февраля на плановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации.
По её словам, на сегодняшний день уровень снежного покрова на территории Одесской области не превышает 1,9 см. А уровень промерзания грунта — от 20 до 42 см.
Замначальника Гидрометцентра также сообщила, что ледовое покрытие на Днестре на сегодня составляет порядка 10-15 см, а на малых речках и того меньше.
Учитывая прогноз погоды на февраль, весеннее половодье будет в норме или ниже. А ожидать его следует в середине марта, поскольку уже во второй декаде февраля ледовый покров на реках будет уменьшаться.
Опасных явлений от разлива рек в этом году специалисты не предсказывают.
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