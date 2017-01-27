Вспышку эпидемии африканской чумы свиней «погасили» в Саратском районе

12:42 / 07.02.2017

ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В селе Ярославка, Саратского района удалось оперативно ликвидировать вспышку эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом 6 февраля на плановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА сообщил и. о. председателя Саратской районной госадминистрации Юрий Переправка.

По его словам, вспышка АЧС произошла на территории частного хозяйства, которое в течение нескольких месяцев арендовало в районе помещение для выращивания свиней. Прибывшие 7 января на место происшествия сотрудники ветеринарной службы обнаружили 70 голов уже мёртвых свиней, которые были просто сложены в соседнем помещении. Со слов хозяев, вывезти туши больных свиней не представлялось возможным в связи с непогодой.

Сотрудниками ветслужбы было умерщвлено ещё 70 голов больных животных, которые, вместе с предыдущими 70, были сожжены в специально вырытой яме.

Дезинфенкция была проведена трижды, 7, 18 и 24 января, на территории в 1 тыс. 800 кв. м, на что было затрачено 54 тыс. грн. из районного бюджета.

Начиная с 11 января на месте событий дежурит полицейский пост. За всё время было обработано спецсредствами 53 машины.