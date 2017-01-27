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Ликвидация эпидемии птичьего гриппа в Килийском районе обошлась почти в миллион гривен
11:43 / 07.02.2017
ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ликвидация эпидемии птичьего гриппа в Килийском районе обошлась почти в миллион гривен — только убытки хозяйств от уничтожения продукции птицеводства составили 748 тыс. 600 грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом председатель Килийской райгосадминистрации Виктор Грек сообщил 6 февраля на плановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА.
Глава РГА отметил, что массовый падёж птицы, который начался в первые дни января в Килийском районе, был вызван эпидемией птичьего гриппа. Диагноз был подтверждён 6 января. С целью не допустить распространение эпидемии, было уничтожено 10 тыс. 260 голов птицы, 1 тыс. 796 куриных и 463 гусиных яйца. Утилизации подверглись лотки и короба для упаковки яиц.
Дезинфекция была проведена в 41 хозяйстве района, где выращивают птицу, на территории 1 тыс. 600 кв. м, а также внутри транспортных средств.
Затраты на проведение обеззараживания составили 222 тыс. 300 грн. Убытки от уничтожения продукции птицеводства — 748 тыс. 600 грн.
«Нам удалось найти средства на проведение дезинфекции, но компенсировать убытки производителям (748 тыс. 600 грн.), мы просим из облбюджета. В 2017 году ещё ни одно хозяйство не подписало договор о реализации птицы. У нас принято решение о подготовке программы для поддержки производителей в экстренных случаях. Финансирование её предусмотрено из районного бюджета», — заявил В. Греков.
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