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«Помочь в борьбе с оползнями может частный инвестор», — вице-мэр Черноморска
17:03 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместитель Черноморского городского головы Юрий Крук заявил, что помочь предотвратить оползни в Черноморске может частный инвестор, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Такое мнение он выразил сегодня, 6 февраля, на плановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации.

По данным городских властей Черноморска, на сегодня в городе отмечаются оползни на территории порядка 30 га, в результате чего пострадали жилые и многоэтажные дома, а общий ущерб, по предварительным данным, оценивается в 60 млн. грн.

Как отметил Ю. Крук, на сегодняшний день оползни угрожающих масштабов охватили Девятый микрорайон города — от причала №114 до базы отдыха «Радужный», находящейся в собственности морского порта.

«Эта база уже давно не работает, имущество там вывезено или похищено, а сама территория пустует и «ползёт» вместе с остальной городской землёй в море. Если бы эту территорию отдали в комсобственность, мы смогли бы найти частного инвестора. Частный бизнес, в свою очередь, после укрепления склонов, имел бы право на жилую застройку этого участка», — заявил вице-мэр.

По его словам, весь проект по противооползневым работам оценивается в 188 млн. грн., что для городской казны Черноморска неподъёмно.

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