Губернатор пообещал Черноморску ещё 15 миллионов гривен на противооползневые укрепления

16:30 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов пообещал городу Черноморск выделить из резервных бюджетных денег ещё 15 миллионов гривен на противооползневые мероприятия, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Ситуация с оползнями в Черноморске обсуждалась сегодня, 6 февраля, на плановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации.

Как рассказал городской голова Черноморска Валерий Хмельнюк, на сегодняшний день на территории города происходит техногенная катастрофа — порядка 30 га городской земли частично или полностью сползли к морю, в результате чего повреждены жилые дома, в том числе частного сектора и дачных кооперативов.

Большинство поврежденных частных домов стали непригодными для жилья и не подлежат восстановлению. Сейчас оползни «добрались» уже до 4 многоэтажных домов (всего в 50 метрах), жителей которых эвакуировать просто некуда.

Мэр Черноморска обратился к губернатору с требованием выделить дополнительно 15 млн. грн. для завершения первой очереди строительства подпорной стены со свайными конструкциями.

«Мы уже начали противооползневые мероприятия, но у нас на это ушло 15 млн. грн., а хватило только на 100 метров стены-подпорки. Просим ещё 15 млн., чтобы уже к ноябрю 2017 года завершить первую очередь строительства. Иначе последствия катастрофы будут ужасающими и необратимыми», — подчеркнул В. Хмельнюк.

Губернатор пообещал выделить необходимую сумму из резервных бюджетных денег.