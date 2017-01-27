ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Три человека погибли за сутки на пожарах в области
09:14 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 31 января, на пожарах в Одесской области погибли 3 человека, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, по информации пресс-службы, 31 января в 7:06 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Новая Долина Овидиопольского района возникло возгорание летней кухни. В 7:28 на место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 07:44 спасатели локализовали и в 8:31 ликвидировали пожар на площади 15 кв. м. На месте происшествия обнаружено тело погибшего 56-летнего хозяина. Причина смерти и пожара устанавливается.

В 11:34 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Килия на ул. Севастопольской возник пожар в жилом частном доме. В 11:48 на место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 12:01 спасатели локализовали и в 12:45 ликвидировали пожар на общей площади 21 кв. м. На месте происшествия обнаружен погибший 60-летний мужчина, который временно проживал в доме. Причина смерти и пожара устанавливается.

В 21:26 в с. Христиновка Раздельнянского района возник пожар в дачном доме. В 23:38 спасатели локализовали и в 00:53 ликвидировали пожар на общей площади 50 кв. м. На месте происшествия обнаружено тело погибшей 56-летней хозяйки. Причина смерти и пожара также устанавливается.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
11:55 01.02.2017
Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 1 февраля
11:50 01.02.2017
«Одной из главных выполненных в 2016 году задач считаю борьбу с коррупцией», — руководитель Измаильского погранотряда
11:45 01.02.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 1 февраля
11:39 01.02.2017
Морские пехотинцы в рамках учений ВМС деблокировали аэродром в Одесской области
11:28 01.02.2017
Население области за 11 месяцев сократилось на 2,6 тысячи человек, — данные


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.212