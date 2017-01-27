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Три человека погибли за сутки на пожарах в области
09:14 / 01.02.2017
ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 31 января, на пожарах в Одесской области погибли 3 человека, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Так, по информации пресс-службы, 31 января в 7:06 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Новая Долина Овидиопольского района возникло возгорание летней кухни. В 7:28 на место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 07:44 спасатели локализовали и в 8:31 ликвидировали пожар на площади 15 кв. м. На месте происшествия обнаружено тело погибшего 56-летнего хозяина. Причина смерти и пожара устанавливается.
В 11:34 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Килия на ул. Севастопольской возник пожар в жилом частном доме. В 11:48 на место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 12:01 спасатели локализовали и в 12:45 ликвидировали пожар на общей площади 21 кв. м. На месте происшествия обнаружен погибший 60-летний мужчина, который временно проживал в доме. Причина смерти и пожара устанавливается.
В 21:26 в с. Христиновка Раздельнянского района возник пожар в дачном доме. В 23:38 спасатели локализовали и в 00:53 ликвидировали пожар на общей площади 50 кв. м. На месте происшествия обнаружено тело погибшей 56-летней хозяйки. Причина смерти и пожара также устанавливается.
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