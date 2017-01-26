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Спасатели ликвидировали масштабный пожар в ангаре с шинами для грузовиков
12:37 / 26.01.2017
ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня утром одесские спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар в ангаре с шинами для грузовиков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 января, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 26 января в 10:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 20-м км Старокиевского шоссе в ангаре начался пожар.
В 10:39 к месту происшествия прибыло первое пожарно-спасательное отделение, которое установило, что в складском помещении открытым пламенем горят шины от грузовых автомобилей на общей площади 150 кв. м.
В 11:00 пожарные локализовали пожар, а в 12:02 — ликвидирован.
Причина возгорания устанавливается.
К ликвидации пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
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Сергей Гриневецкий
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