Спасатели ликвидировали масштабный пожар в ангаре с шинами для грузовиков

12:37 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня утром одесские спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар в ангаре с шинами для грузовиков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 января, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 26 января в 10:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 20-м км Старокиевского шоссе в ангаре начался пожар.

В 10:39 к месту происшествия прибыло первое пожарно-спасательное отделение, которое установило, что в складском помещении открытым пламенем горят шины от грузовых автомобилей на общей площади 150 кв. м.

В 11:00 пожарные локализовали пожар, а в 12:02 — ликвидирован.

Причина возгорания устанавливается.

К ликвидации пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.