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Спасатели нашли тела мужчины и мальчика, провалившихся под лёд на Кучурганском водохранилище
15:39 / 23.01.2017

ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня в 10:30 отделение водолазных работ ГСЧС обнаружило тела мужчины и мальчика, которые вчера провалились под лёд на Кучурганском водохранилище, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 января, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В пресс-службе напомнили, что вчера, 22 января, в 15:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт. Лиманское на Кучурганском водохранилище на расстоянии 500 м от берега провалились под лед 4 человека, из них 2 детей.

Местные рыбаки спасли 7-летнего мальчика и 28-летнего мужчину. Пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение Раздельнянской райбольницы с диагнозом «переохлаждение тела».

Сегодня в 10:30 отделение водолазных работ аварийно-спасательного отряда обнаружило тела ещё двоих пропавших — 10-летнего мальчика и 32-летнего мужчины.

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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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