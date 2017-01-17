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Спасатели ликвидировали масштабный ночной пожар в многоквартирном дачном доме в Аркадии
09:46 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Минувшей ночью одесские спасатели ликвидировали пожар на площади 200 кв. м в многоквартирном дачном доме на ул. Каманина, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 января, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По сообщению пресс-службы, 16 января в 23:13 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Одесса на ул. Каманина возник пожар в дачном многоквартирном одноэтажном строении.

В 23:30 на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которым удалось не допустить распространения огня на соседние здания и хозяйственные постройки.

К ликвидации пожара привлекалось 10 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава. В 00:36 спасатели локализовали и в 01:14 ликвидировали пожар на площади 200 кв. м.

В дачном многоквартирном доме снимали жилье 3 семьи. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливается.

В тот же день, 16 января, в 15:25 спасатели ликвидировали пожар на площади 70 кв. м в 3-квартирном частном жилом доме на ул. Достоевского в Одессе. Во время ликвидации пожара спасен 78-летний хозяин квартиры.

К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

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