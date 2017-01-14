Одесса > Новости > Чрезвычайные ситуации Пункты обогрева в области свёрнуты в связи с потеплением 12:29 / 14.01.2017 ОДЕССА, 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По решению местных органов исполнительной власти (местного самоуправления) все пункты обогрева на территории области свёрнуты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 14 января, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. По информации пресс-службы, согласно решению местных органов исполнительной власти (местного самоуправления) по состоянию на 14 января все пункты обогрева (стационарные, передвижные и палаточные) свернуты. Всего за период непогоды в пунктах было обогрето 3 тыс. 6 человек, в том числе в организованных подразделениями ГСЧС — 2 тыс. 93 человека. версия для печати