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Пункты обогрева в области свёрнуты в связи с потеплением
12:29 / 14.01.2017
ОДЕССА, 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По решению местных органов исполнительной власти (местного самоуправления) все пункты обогрева на территории области свёрнуты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 января, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, согласно решению местных органов исполнительной власти (местного самоуправления) по состоянию на 14 января все пункты обогрева (стационарные, передвижные и палаточные) свернуты.
Всего за период непогоды в пунктах было обогрето 3 тыс. 6 человек, в том числе в организованных подразделениями ГСЧС — 2 тыс. 93 человека.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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