Масштабный пожар в частном доме ликвидировали ночью одесские спасатели

12:14 / 14.01.2017

ОДЕССА, 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Минувшей ночью одесские спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на площади более 150 кв. м в частном доме на улице Платановая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 января, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 14 января в 1:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Малиновском районе на улице Платановая произошло возгорание крыши частного дома.

К месту вызова в 1:13 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что горят мансардное помещение на площади ориентировочно 80 кв. м и 2-этажный дом на площади ориентировочно 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер вызова «Пожар 1-БИС».

Хозяева дома были выведены спасателями из помещения.

Пожар в 1:47 был локализован и в 2:04 полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожено деревянное перекрытие и крыша частного дома на площади 150 кв. м. Благодаря своевременным действиям спасателей спасен дом и легковой автомобиль.

Причина пожара устанавливается.

К ликвидации пожара от Малиновского районного отдела привлекались 5 единиц техники и 27 человек личного состава.