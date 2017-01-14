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Масштабный пожар в частном доме ликвидировали ночью одесские спасатели
12:14 / 14.01.2017
ОДЕССА, 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Минувшей ночью одесские спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на площади более 150 кв. м в частном доме на улице Платановая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 января, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 14 января в 1:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Малиновском районе на улице Платановая произошло возгорание крыши частного дома.
К месту вызова в 1:13 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что горят мансардное помещение на площади ориентировочно 80 кв. м и 2-этажный дом на площади ориентировочно 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер вызова «Пожар 1-БИС».
Хозяева дома были выведены спасателями из помещения.
Пожар в 1:47 был локализован и в 2:04 полностью ликвидирован.
В результате пожара огнем уничтожено деревянное перекрытие и крыша частного дома на площади 150 кв. м. Благодаря своевременным действиям спасателей спасен дом и легковой автомобиль.
Причина пожара устанавливается.
К ликвидации пожара от Малиновского районного отдела привлекались 5 единиц техники и 27 человек личного состава.
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Сергей Гриневецкий
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