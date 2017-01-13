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Подразделения ГСЧС области за сутки спасли из снежных заносов 8 автомобилей и 13 человек
09:59 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Подразделения ГУ ГСЧС в Одесской области за минувшие сутки спасли из снежных заносов 8 автотранспортных средств и 13 человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, с 12:00 четверга, 12 января, на территории области было снято ограничение движения на автодорогах государственного и местного значения.

При этом в течение суток подразделения ГУ ГСЧС привлекались 6 раз к освобождению транспорта из снежных заносов — спасено 8 автотранспортных средств и 13 человек. Всего же с начала непогоды подразделения ГУ ГСЧС привлекались 216 раз — было задействовано 218 ед. техники и 757 чел. личного состава. Высвобождено из снежных заносов 718 транспортных средств, спасены 2 тыс. 17 человек.

Тяжелой техникой ГСЧС за период непогоды расчищено 411 км дорог области.

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