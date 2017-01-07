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475 единиц техники и 767 человек личного состава сегодня ведут борьбу с последствиями стихии в Одесском регионе
12:43 / 07.01.2017

ОДЕССА, 07 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 475 единиц техники и 767 человек личного состава сегодня ведут борьбу с последствиями сильного ветра и снежного бурана в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 января, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, в ликвидации последствий стихии в Одесском регионе участвуют сотрудники службы «101», Национальной гвардии и Национальной полиции, коммунальные службы.

Так, на расчистке автомобильных трасс от Службы автомобильных дорог работает 144 единиц спецтехники и 190 сотрудников. Ещё 75 единиц спецтехники и 215 человек личного состава предоставила служба спасения «101».

Как сообщили в пресс-службе, все системы жизнеобеспечения, медицинские и учреждения социальной защиты области работают в штатном режиме.

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