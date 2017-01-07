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Спасатели ГУ ГСЧС освободили из снежных заторов на дорогах области более полутысячи человек
12:10 / 07.01.2017
ОДЕССА, 07 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники службы «101» спасли из автомобилей, застрявших в снежных заносах на дорогах области, 554 человека, в том числе 80 детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 января, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Как отметили в пресс-службе, несмотря на многочисленные предупреждения о надвигающемся снежном буране, на автомобильных трассах области оказалось много машин, находящихся вдали от безопасных мест дислокации.
Только за первые сутки непогоды образовались транспортные заторы из 20 автомобилей у села Спасское Татарбунарского района, у села Кирнички (около 30 авто). В Белгород-Днестровском районе за селом Роскошное застряло 30 машин, ещё 10 авто попали в снежный плен в Килийском районе, между сёлами Шевченковское и Мирное, 5 — между сёлами Шевченковское и Червоный Яр. А в Раздельнянском районе между селом Еремеевка и городом Раздельная в заторах оказалось 20 машин.
Силами сотрудников службы «101» все пробки на дорогах были ликвидированы, из снежных заносов освобождено 184 автомобиля, в том числе, карета скорой помощи, которая спешила на вызов.
Всего спасено 554 человека, 80 из которых — дети.
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Сергей Гриневецкий
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