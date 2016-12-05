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Погода




Более 40 населенных пунктов области отключены от электроснабжения из-за непогоды
16:33 / 06.01.2017

ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Из-за неблагоприятных погодных условий — сильного ветра и снегопада — в Одесской области сегодня было обесточено более 40 населенных пунктов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в пресс-службе Одесской ОГА.

По данным пресс-службы по состоянию на 14:00 от электроснабжения отключен 41 населенный пункт в 10 районах области: в Арцизском — 5 населенных пунктов; Болградском — 2; Измаильском — 6; Килийском — 7; Саратском — 1; Татарбунарском — 7; Белгород-Днестровском — 5; Лиманском — 3; Раздельнянском — 1; а также потребители Ильичевского РЭС — в с. Черноморка, пгт. Таирово, с. Мизикевича, с. Бурлача Балка

На восстановлении электроснабжения от ПАО «ЭК «Одессаоблэнерго» работает 59 бригад и 68 ед. техники.

Также в пресс-службе сообщили, что в области ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств. Движение транспорта по автодорогам Николаевской области запрещено.

С 12 часов запрещено движение автотранспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-15 «Одесса — Рени» на участке км 84+000 — км 306+149.

Владельцам автостанций области дано поручение об остановке отправки автобусов пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования.

В Одесской области на расчистке дорог работает 85 ед. техники и 102 работника. В режиме ожидания находится 58 единиц техники.

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