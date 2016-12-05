|
русская версия | english version
|
|
Более 40 населенных пунктов области отключены от электроснабжения из-за непогоды
16:33 / 06.01.2017
ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Из-за неблагоприятных погодных условий — сильного ветра и снегопада — в Одесской области сегодня было обесточено более 40 населенных пунктов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в пресс-службе Одесской ОГА.
По данным пресс-службы по состоянию на 14:00 от электроснабжения отключен 41 населенный пункт в 10 районах области: в Арцизском — 5 населенных пунктов; Болградском — 2; Измаильском — 6; Килийском — 7; Саратском — 1; Татарбунарском — 7; Белгород-Днестровском — 5; Лиманском — 3; Раздельнянском — 1; а также потребители Ильичевского РЭС — в с. Черноморка, пгт. Таирово, с. Мизикевича, с. Бурлача Балка
На восстановлении электроснабжения от ПАО «ЭК «Одессаоблэнерго» работает 59 бригад и 68 ед. техники.
Также в пресс-службе сообщили, что в области ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств. Движение транспорта по автодорогам Николаевской области запрещено.
С 12 часов запрещено движение автотранспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-15 «Одесса — Рени» на участке км 84+000 — км 306+149.
Владельцам автостанций области дано поручение об остановке отправки автобусов пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования.
В Одесской области на расчистке дорог работает 85 ед. техники и 102 работника. В режиме ожидания находится 58 единиц техники.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
13:42 07.01.2017
13:27 07.01.2017
13:21 07.01.2017
13:16 07.01.2017
12:43 07.01.2017
475 единиц техники и 767 человек личного состава сегодня ведут борьбу с последствиями стихии в Одесском регионе
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.300
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»