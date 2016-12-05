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Спасатели освободили 16 автомобилей из заторов на юге области
17:21 / 06.01.2017
ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели ГСЧС сегодня освободили 16 автомобилей из двух заторов на трассе «Одесса – Рени», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным пресс-службы, из-за непогоды 6 января по состоянию на 17 часов в Одесской области образовались два участка с пробками автотранспорта на автодороге «Одесса – Рени» — в Татарбунарском районе за пределами с. Спасское и в Измаильском районе за пределами с. Кринички.
К настоящему времени из затора изъято 16 автомобилей.
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Сергей Гриневецкий
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