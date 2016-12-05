«Чрезвычайных, внештатных ситуаций в городе в первой половине дня не было», — оперативный штаб

15:34 / 06.01.2017

ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным городского оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды, в Одессе в первой половине дня чрезвычайных, внештатных ситуаций не отмечено, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, Одесский городской голова Геннадий Труханов сегодня провел рабочее заседание штаба по ликвидации последствий непогоды. На заседании присутствовали: профильные вице-мэры, руководители городских районных администраций, профильных структурных подразделений Одесского городского совета, представители энергоснабжающих компаний, Национальной полиции и ГСЧС.

Согласно оперативным данным служб по состоянию на 12:00, чрезвычайных, внештатных ситуаций в городе нет. Зафиксировано отключение 9 трансформаторных подстанций, что привело к прекращению подачи электроэнергии на 14-16 станциях Б. Фонтана. Аварийная бригада ПАО «Одессаоблэнерго» выехала на место. По остальным службам аварийных ситуаций не зафиксировано.

В каждом подразделении и районных администрациях сформированы штабы по взаимодействию и оперативному реагированию на внештатные ситуации, работают оперативные бригады.

По городу курсируют 43 экипажа Национальной полиции, машины ГСЧС приведены в готовность №1.

С 8:00 запрещен въезд в город и выезд большегрузного транспорта. Патрульная служба Национальной полиции также не выпускает из города легковой транспорт, въезд в город для легкового автотранспорта — без ограничений.

Проезжаемость по городу обеспечена. С утра улицы города были посыпаны песчано-солевой смесью. Городской маршрутный транспорт функционирует в полном объеме. По городским трамвайным маршрутам на поселок Котовского и Таирова курсирует снегоуборочная техника.

В департаменте также напомнили телефоны аварийных и служб оперативного реагирования на внештатные ситуации.

Контрольно-диспетчерская служба департамента городского хозяйства — 705-48-51, 705-48-52.

Служба оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации — 1577, 722-20-37; 068-345-70-74.

Дежурный департамента муниципальной безопасности — 722-17-01, 793-90-26, 094-95-41-308

Дежурный КП «Муниципальная охрана» — 701-83-08.

Малиновская РА — 765-00-50, 734-95-50.

Приморская РА — 776-00-50.

Суворовская РА — 755-72-79, 755-00-50.

Киевская РА — 392-203, 766-00-50.

Единый центр обращений граждан — 705-55-55, 15-35.