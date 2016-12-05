Морские спасатели сегодня ни одного ЧП в морской акватории Украины не зафиксировали

15:05 / 06.01.2017

ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Несмотря на резкое ухудшение погодных условий, сегодня по состоянию на 14:00 в морской акватории Украины не было зафиксировано ни одного несчастного случая, требовавшего спасения людей, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом агентству сообщил пресс-секретарь Морской поисково-спасательной службы Украины Анатолий Дзюба.

По его словам, благодаря объявленной до марта ледовой компании, в последние дни в открытое море не выходили ни яхты, ни лодки, что позволяет службе на сегодняшний день, 6 января, работать в обычном штатном режиме.

«Мы работаем и готовы принимать сигналы от терпящих бедствие круглые сутки. К счастью, непогода никого не застигла в море», — подчеркнул А. Дзюба.

Напомним экстренные номера службы: 067-487-33-64; (048) 777-66-09; (048) 777-66-10.