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Погода




Сотрудники «Муниципальной охраны» на время снегопада переведены в режим городских спасателей
12:49 / 06.01.2017

ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники КП «Муниципальная охрана» сегодня в связи с непогодой приступили к патрулированию города с целью оказания помощи одесситам, попавшим в беду из-за снежных заносов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в Департаменте информации Одесского городского совета

По информации департамента, сотрудники КП «Муниципальная охрана» с 9:00 приступили к патрулированию города. Они обеспечены лопатами, тросами и всем необходимым для помощи одесситам, попавшим в беду во время снежных заносов.

Так, для патрулирования привлечены 4 автомобиля-внедорожника и 20 сотрудников предприятия, которые будут работать в городе в течение всего снегопада.

Телефон для оперативной связи: 094-95-41-308.

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