Отголоски румынского землетрясения ощутили ночью жители Одессы и области

09:29 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Подземные толчки силой 2-3 балла зафиксированы минувшей ночью на территории Одессы и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 28 декабря около 01:21 мин. в южных районах Одесской области — городах Измаил, Рени, Болград, а также в г. Одесса в течение 20-30 секунд зафиксированы незначительные толчки землетрясения — силой примерно 2-3 балла по шкале Рихтера. Пострадавших и разрушений нет.

Эпицентр землетрясения находился в восточной части Румынии в горах Вранча, у г. Липша, на глубине 95 км. В эпицентре землетрясения зафиксирована сила толчков 6 баллов по шкале Рихтера, магнитуда 5,5 балла. Повторных толчков не зафиксировано.

В Государственном космическом агентстве Украины отметили, что для местности гор Вранча характерны такие явления.