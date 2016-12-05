|
русская версия | english version
|
|
Отголоски румынского землетрясения ощутили ночью жители Одессы и области
09:29 / 28.12.2016
ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Подземные толчки силой 2-3 балла зафиксированы минувшей ночью на территории Одессы и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 28 декабря около 01:21 мин. в южных районах Одесской области — городах Измаил, Рени, Болград, а также в г. Одесса в течение 20-30 секунд зафиксированы незначительные толчки землетрясения — силой примерно 2-3 балла по шкале Рихтера. Пострадавших и разрушений нет.
Эпицентр землетрясения находился в восточной части Румынии в горах Вранча, у г. Липша, на глубине 95 км. В эпицентре землетрясения зафиксирована сила толчков 6 баллов по шкале Рихтера, магнитуда 5,5 балла. Повторных толчков не зафиксировано.
В Государственном космическом агентстве Украины отметили, что для местности гор Вранча характерны такие явления.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
17:55 28.12.2016
17:36 28.12.2016
16:59 28.12.2016
16:22 28.12.2016
16:05 28.12.2016
|© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2016 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»