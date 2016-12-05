27 человек спасено Морской поисково-спасательной службой в открытом море в 2016 году

16:51 / 27.12.2016

ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 27 человек спасено и 13 эвакуировано в открытом море в результате спасательных операций Морской поисково-спасательной службы Украины в 2016 году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом на пресс-конференции сегодня, 27 декабря, рассказал директор казённого предприятия «Морская поисково-спасательная служба» Виктор Сударев.

По его словам, в ходе 26 поисково-спасательных мероприятий, проведенных казённым предприятием «Морская поисково-спасательная служба» в 2016 году, в открытом море было спасено и эвакуировано 27 человек.

На сегодняшний день флот службы состоит из 5 специализированных быстроходных катеров, 70-метрового судна ледокольного класса. С февраля 2017 года ещё два катера, находящиеся сейчас на профилактике, пополнят флот МПСС в акватории Азовского моря. До 2020 года планируется приобретение двух вертолётов, оснащённых спасательным оборудованием.

На сегодняшний день поисково-спасательный район МПСС составляет одну треть территории Украины — 137 кв. км от Мариуполя до Скадовска и до Вилково.

В штатном расписании предприятия — около 200 человек.