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27 человек спасено Морской поисково-спасательной службой в открытом море в 2016 году
16:51 / 27.12.2016
ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 27 человек спасено и 13 эвакуировано в открытом море в результате спасательных операций Морской поисково-спасательной службы Украины в 2016 году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом на пресс-конференции сегодня, 27 декабря, рассказал директор казённого предприятия «Морская поисково-спасательная служба» Виктор Сударев.
По его словам, в ходе 26 поисково-спасательных мероприятий, проведенных казённым предприятием «Морская поисково-спасательная служба» в 2016 году, в открытом море было спасено и эвакуировано 27 человек.
На сегодняшний день флот службы состоит из 5 специализированных быстроходных катеров, 70-метрового судна ледокольного класса. С февраля 2017 года ещё два катера, находящиеся сейчас на профилактике, пополнят флот МПСС в акватории Азовского моря. До 2020 года планируется приобретение двух вертолётов, оснащённых спасательным оборудованием.
На сегодняшний день поисково-спасательный район МПСС составляет одну треть территории Украины — 137 кв. км от Мариуполя до Скадовска и до Вилково.
В штатном расписании предприятия — около 200 человек.
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Сергей Гриневецкий
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