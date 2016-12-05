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Рыбаков и яхтсменов просят быть осторожными в зимний период
17:20 / 27.12.2016

ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Любителей-рыбаков и яхтсменов просят быть максимально внимательными и бдительными при плавании на малых судах в зимний период, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Государственного морского спасательно-координационного центра Сергей Дубин заявил сегодня, 27 декабря, на пресс-конференции, посвящённой итогам работы службы МПСС.

Сотрудники казённого предприятия «Морская поисково-спасательная служба» предупреждают рыбаков-любителей, яхтсменов и всех, выходящих на малых судах в море в зимний период, о необходимости быть максимально внимательными и бдительными.

«Наши спасательные катера, конечно, очень быстроходны, 40 узлов в час, однако граждане обязаны помнить, что их жизнь находится, прежде всего, в их руках. Поэтому всем выходящим в море необходимо иметь при себе мобильный телефон с экстренными номерами нашей службы: 067-487-33-64; (048) 777-66-09; (048)777-66-10», — заявил на пресс-конференции начальник Государственного морского спасательно-координационного центра Сергей Дубин.

С. Дубин подчеркнул, что малым судам необходимо соблюдать режим удалённости от берега.

В частности, резиновая лодка длиной до 3 метров не должна удаляться от береговой линии более, чем на 200 метров.

Также гражданам, выходящим в море, необходимо загодя сообщать родственникам или знакомым о своих намерениях и иметь при себе спасательные средства.

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