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3 человека погибли за выходные на пожарах в Одесской области
10:16 / 26.12.2016
ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ— За минувшие выходные, 24 и 25 декабря, в Одесском регионе на пожарах погибли трое людей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 декабря, в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области
Так, по информации пресс-службы, 24 декабря в г. Рени на ул. Попкова произошло возгорание частного жилого дома. В результате стремительного распространения огня выгорело помещение площадью 48 кв. м.
На месте пожара было обнаружено тело погибшего 59-летнего хозяина дома.
В тот же день на пожаре в частном доме с. Первого Мая Захаровского района после ликвидации огня на территории 60 кв. м был обнаружен труп 72-летнего мужчины.
В ночь на 25 декабря пожар на площади 20 кв. м произошёл в с. Крутояровка, Белгород-Днестровского района. На месте возгорания в частном жилом доме была обнаружена мёртвой 59-летняя хозяйка дома.
Её супруг в тяжёлом состоянии с ожогами 10% тела доставлен в больницу.
Ведётся следствие.
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Сергей Гриневецкий
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