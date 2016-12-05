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Спасатели ликвидировали пожар в сауне в переулке Дунаева
09:44 / 26.12.2016

ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спасатели в воскресенье ликвидировали пожар в сауне фитнес-центра в переулке Дунаева, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 декабря, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-центра, 25 декабря в 14:24 в службу спасения поступило сообщение о том, что в г. Одесса в пер. Дунаева возник пожар в пятиэтажном жилом доме.

В 14:33 на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что горит сауна в фитнес-центре на первом этаже жилого здания.

При тушении пожара из-за плотного задымления спасателям пришлось использовать аппараты защиты органов дыхания и зрения. Также возникали трудности при расстановке пожарно-спасательной техники — подъехать к месту пожара было сложно из-за припаркованных у дома транспортных средств.

Тем не менее, в 14:51 пожарным удалось локализовать и в 15:02 — ликвидировать пожар на площади 40 кв. м.

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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