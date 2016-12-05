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Морская поисково-спасательная служба в 2016 году приняла 204 сигнала о помощи
13:31 / 22.12.2016
ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2016 году Морская поисково-спасательная служба (МПСС) приняла 204 сигнала тревоги и провела 26 операций в открытом море по поиску и спасению людей с привлечением спецфлота, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 декабря, в пресс-службе КП МПСС.
Как отметили в пресс-службе, Казённое предприятие «Морская поисково-спасательная служба» в 2016 году приняло 204 сигнала тревоги КОСПАС-SARSAT, в том числе 65 сигналов с судов, находящихся в морских водах Украины, 61 — с судов, находящихся за границами украинской территории, и 78 — с воздушных судов.
Было проведено 26 операций по розыску, спасению в море и оказанию медицинской помощи с задействованием специализированного флота.
СПРАВКА: КП МПСС выполняет функции контроля, координации, планирования проведения поисково-спасательных работ в морском поисково-спасательном пространстве Украины согласно Конвенции SAR-79, постановлению IAMSAR и Национальным правилам и требованиям.
В 2016 году службе исполнилось 5 лет.
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Сергей Гриневецкий
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