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106 человек погибли с начала года на пожарах в Одесской области
17:42 / 21.12.2016

ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала года в Одесской области на пожарах погибли 106 человек, в том числе 20 детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 декабря, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, такие данные были приведены в ходе семинара-совещания с главными государственными инспекторами городских, горрайонных и районных отделов ГУ ГСЧС Украины в Одесской области по обеспечению надлежащего уровня пожарной и техногенной безопасности на территории области и обсуждению путей дальнейшего совершенствования форм и методов работы. Совещание состоялось сегодня в ГУ ГСЧС области под председательством заместителя начальника Главного управления Михаила Вовка.

Открывая заседание, М. Вовк отметил: «На сегодняшний день нужно сконцентрировать все силы и средства на предотвращении пожаров в жилом секторе. С начала года в области произошло 6 тысяч 354 пожара, в результате которых погибли 106 человек, из них 20 детей». Замначальника ГУ ГСЧС также сообщил, что в основном случаи с пожарами, которые приводят к трагическим последствиям, происходят из-за обычной человеческой неосторожности и незнания элементарных правил пожарной безопасности. С учётом этого фактора инспекторскому составу было поручено усилить профилактическую разъяснительную работу с населением по предотвращению возникновения пожаров в жилом секторе.

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