«Очереди в детские сады Одесской области с начала года сократились почти на 20%», — ОГА

12:51 / 13.12.2017

ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Департамента образования и науки Одесской ОГА, с начала 2017 года очереди в детские сады Одесской области сократились почти на 20%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, в течение текущего года в области было создано более 1,2 тыс. дополнительных мест в дошкольных учреждениях, что позволило сократить очередь с 10 тыс. до 8,4 тыс. детей. Очередь в городе Одесса составляет 3,9 тыс.

«В 2017 году в области было открыто 12 новых учреждений дошкольного образования, возобновлена деятельность 7 учреждений и 11 дошкольных групп в функционирующих учреждениях. Сейчас самая большая очередь наблюдается в пригородных районах области: Беляевский — более 800 детей, Овидиопольский — более 500 детей, Раздельнянский — более 300 детей», — отметил директор департамента образования Александр Лончак.

Всего в Одесской области насчитывается 846 учреждений дошкольного образования, из которых 55 — частной собственности. В них воспитывается около 77 тыс. детей.

«До конца 2019 года мы должны ликвидировать очередь и обеспечить доступ всех желающих детей в учреждения дошкольного образования. Наш департамент совместно с территориальными органами управления образования провели мониторинг и определились с путями решения проблемы. Основные мероприятия — это работа с застройщиками. К сожалению, при строительстве новых жилых массивов в городах не предполагается строительство инфраструктуры социальных объектов. Для решения проблемы в области запланировано строительство новых учреждений, создание дошкольных подразделений при общеобразовательных учреждениях, реконструкция приспособленных помещений для учреждений дошкольного образования, восстановление деятельности неработающих сейчас учреждений и групп и т.д.», — отметил А. Лончак.