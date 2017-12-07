Структурные изменения стартуют в ОНУ имени Мечникова с 1 января

17:54 / 07.12.2017

ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова проводятся структурные изменения, первые из которых вступят в силу уже с 1 января, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 декабря, в пресс-службе вуза.

Реорганизацию и оптимизацию 2017 года в старейшем вузе юга Украины так прокомментировал ректор ОНУ им. Мечникова, профессор Игорь Коваль: «Университет — это постоянно развивающаяся, не статичная организация. Так исторически сложилось, еще с начала 90-х годов, что в университете по одной и той же специальности обучение проводилось в нескольких подразделениях. Это касалось экономических специальностей, финансов, менеджмента и психологии. Мы создали рабочую группу для разработки предложений по оптимизации структуры. Провели совещание с деканами и директорами институтов, обсудили вопросы на заседании Ученого совета.

В результате сформировались следующие предложения: факультеты исторический и философский объединяются в один — истории и философии. Экономические специальности, а также финансы и менеджмент мы переводим в один факультет — экономико-правовой.

Специальности «психология» и «социальная работа» объединяются в новый факультет, который будет называться Факультет психологии и социальной работы. Специальность «международные экономические отношения» переводим в Институт социальных наук, который, как и другие институты в составе университета, реорганизуется в факультет. Это будет факультет международных отношений, политологии и социологии.

Вместо института математики, экономики и механики и физического факультета будет создан факультет математики, физики и информационных технологий.

Первые изменения стартуют уже 1 января 2018 года. Что касается корректировки учебных планов и переформатирования групп, то это произойдет с 1 сентября 2018 года.

Оптимизация будет способствовать развитию университета. Все студенты имеют возможность продолжать учиться по своим же специальностям, в ряде случаев просто будут логистические перестановки, переход из здания в другое здание. Студенты будут получать именно тот диплом с указанием именно той специализации, на которую они поступали.

На заседании ученого совета мы приняли специальный пункт, которым обязали ректора и проректоров по учебной работе провести встречи в учебных коллективах и разъяснить суть происходящего.

Главное, что остается неизменным в университете: кафедры, преподаватели, студенты. Мы продолжаем обучать и обучаться, пишем статьи, готовим монографии, учебные пособия, проводим научные исследования».

«Думаю, что эти перемены приведут к концентрации интеллектуального и организационного потенциала университета», — резюмировал ректор.