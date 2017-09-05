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Министры образования Украины и Болгарии открыли в Одессе кабинет изучения европейских языков
17:23 / 01.11.2017

ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр образования Украины Лилия Гриневич и Министр образования Болгарии Красимир Вылчев сегодня приняли участие в открытии кабинета изучения европейских языков в Одесской школе №31, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 1 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, сегодня, 1 ноября, в рамках сотрудничества между Болгарией и Украиной в Одесской общеобразовательной школе №31 открыт кабинет изучения европейских языков, одним из которых является болгарский. Учить юных одесситов болгарскому языку будут преподаватели, прибывшие из Болгарии.

На торжественной церемонии открытия присутствовали: министры образования Украины Лилия Гриневич и Болгарии Красимир Вылчев, руководители города и области, представители посольства Болгарии в Украине и Генерального консульства Болгарии в Одессе.

Капитальный ремонт учебного кабинета и оснащение его мультимедийной и интерактивной техникой проведены при поддержке Генконсульства Республики Болгария в Одессе.

Всего в школе будут изучать болгарский язык 663 учащихся — 343 учащихся начальных классов и 320 учащихся старших классов.

Л. Гриневич поздравила учеников и педагогов школы с открывающимися новыми возможностями, а также поблагодарила мэра Одессы за создание соответствующих условий.

Одесский городской голова Геннадий Труханов, в свою очередь, отметил, что в интеркультурной и многонациональной Одессе подобные проекты востребованы и очень важны. Они служат сохранению традиций и культуры национальных меньшинств, проживающих в Одессе. Мэр Одессы также выразил благодарность болгарской стороне за участие в ремонте и современном оснащении кабинета.

СПРАВКА: С целью удовлетворения потребностей национальных меньшинств в школах Одессы изучают: польский, новогреческий, болгарский языки и иврит.

Кроме того, одесские школьники изучают: английский, испанский, немецкий, французский, итальянский и китайский языки.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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