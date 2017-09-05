Абитуриентов в 2018 году ждут изменения условий ВНО

13:42 / 24.10.2017

ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Абитуриентов украинских вузов в 2018 году ждут изменения условий независимого оценивания качества знаний, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Одесского регионального центра оценивания качества образования (ОРЦОКО), кандидат педагогических наук Анатолий Анисимов рассказал сегодня, 24 октября, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметил директор ОРЦОКО, изменения в правилах прохождения независимого оценивания качества знаний затронули, в основном, языковое направление. Так, в 2018 году тесты по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам будут двух уровней сложности — В1 и В2, что соответствует уровню обычной школьной программы и углублённому, профильному (при изучении, к примеру, в колледже или техникуме. Причём, при подаче документов необходимо будет указать, какого уровня сложности экзамен будет сдавать абитуриент. Также в числе нововведений — появление тестовых заданий «Понимание языка на слух», что предусматривает прослушивание аудиофрагментов и выполнение заданий к ним.

А вот тестирование по русскому языку и литературе в этом году проводиться не будет.