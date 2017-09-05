«Условия приёма в вузы в 2018 году уже утверждены, а правила сдачи госаттестации в школах ещё на стадии разработки», — директор ОРЦОКО

13:04 / 24.10.2017

ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Условия приёма в вузы в 2018 году уже утверждены, а вот правила сдачи госаттестации в школах пока находятся на стадии разработки, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Одесского регионального центра оценивания качества образования (ОРЦОКО), кандидат педагогических наук Анатолий Анисимов рассказал сегодня, 24 октября, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщил А. Анисимов, к обязательным для сдачи тестам относятся, по-прежнему, украинский язык и литература, второй — это математика или история Украины и третий — ещё один предмет из 11-ти на выбор.

«Условия приёма в вузы в 2018 году уже утверждены, а вот правила сдачи госаттестации в школах — пока на стадии разработки», — уточнил директор ОРЦОКО.

По его словам, «государственную аттестацию смогут сдать абсолютно все, кто придёт на неё. А вот «поработать и постараться» придётся тем, кто намерен поступать в вузы. Из обязательных предметов на госаттестации только украинский язык. Сдача остальных — по желанию».

В 2018 году сохранится тот же пороговый балл, который был в 2017 году — 24 балла.

Кроме того, в 2018 году украинские вузы будут принимать сертификаты прохождения ВНО за 2016, 2017 и 2018 годы.

Абитуриент сможет подать заявления на 7 бюджетных мест. Без ограничений остаётся количество заявлений, подаваемых одним абитуриентом на контрактное обучение. Подача документов будет осуществляться только в электронном виде. Документы-оригиналы подаются после завершения вступительной кампании.