|
|
Одесса > Новости > Образование
Одесская национальная академия пищевых технологий отпраздновала 115-летие
12:19 / 21.10.2017
ОДЕССА, 21 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская национальная академия пищевых технологий вчера, 20 октября, отметила своё 115-летие, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 21 октября, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.
По информации пресс-службы, 20 октября состоялись торжества по случаю празднования 115-летия Одесской национальной академии пищевых технологий.
За вклад в развитие отечественного образования и науки ведущие профессора и преподаватели учебного заведения получили почетные грамоты Одесской ОГА.
«Одесской национальной академии есть, кем гордиться. Здесь учатся будущие преподаватели, ученые и бизнесмены. Историю Одесской области уже сложно представить без ее существования, как и историю вузов Украины. Вы являетесь лидерами и новаторами. Я желаю вам дальнейшего развития и процветания», — поздравил собравшихся заместитель председателя ОГА Сергей Колебошин.
Одесская академия пищевых технологий была основана 20 октября 1902 г. как одесская школа мукомолов. За годы существования в качестве высшего учебного заведения академия подготовила более 100 тысяч специалистов.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
13:29 21.10.2017
12:38 21.10.2017
10:55 21.10.2017
17:31 20.10.2017
16:56 20.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.018
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»