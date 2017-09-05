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Одесская национальная академия пищевых технологий отпраздновала 115-летие
12:19 / 21.10.2017

ОДЕССА, 21 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская национальная академия пищевых технологий вчера, 20 октября, отметила своё 115-летие, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 21 октября, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, 20 октября состоялись торжества по случаю празднования 115-летия Одесской национальной академии пищевых технологий.

За вклад в развитие отечественного образования и науки ведущие профессора и преподаватели учебного заведения получили почетные грамоты Одесской ОГА.

«Одесской национальной академии есть, кем гордиться. Здесь учатся будущие преподаватели, ученые и бизнесмены. Историю Одесской области уже сложно представить без ее существования, как и историю вузов Украины. Вы являетесь лидерами и новаторами. Я желаю вам дальнейшего развития и процветания», — поздравил собравшихся заместитель председателя ОГА Сергей Колебошин.

Одесская академия пищевых технологий была основана 20 октября 1902 г. как одесская школа мукомолов. За годы существования в качестве высшего учебного заведения академия подготовила более 100 тысяч специалистов.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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