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Конференция «Серебряный век: диалог культур» откроется завтра в одесском Доме ученых
16:24 / 18.10.2017

ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 19 октября в Доме учёных начнёт работу ІV Международная научная конференция «Серебряный век: диалог культур», посвященная памяти доктора филологических наук, председателя Пушкинской комиссии Дома Учёных, профессора Степана Ильёва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 октября, в пресс-службе Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.

Как отметили в пресс-службе, 19 октября в 10:00 в Зелёном зале Дома учёных начнёт работу ІV Международная научная конференция «Серебряный век: диалог культур». Конференция посвящена памяти талантливого филолога, известного учёного, доктора филологических наук, председателя Пушкинской комиссии Дома Учёных, профессора Степана Петровича Ильёва.

Инициатором и организатором конференции является кафедра мировой литературы филологического факультета ОНУ им. Мечникова (зав. каф. доцент Нина Раковская).

На конференцию из различных стран съедутся известные ученые-слависты, среди которых будут присутствовать и те, кто лично знал Степана Петровича.

Будут работать 4 секции, предлагающие рассмотрение различных аспектов литературного процесса и современного гуманитарного знания: «Диалог культур: взаимосвязи, контекст», «Мир автора и границы художественного текста», «Философские и антропологические измерения литературы», «Слово. Знак. Дискурс».

«Организаторы конференции, в частности кафедра мировой литературы, надеются, что общение учёных, их научный диалог будут способствовать появлению новых идей, новых подходов к изучению литературы Серебряного века, и продолжению развития научного наследия Степана Петровича Ильёва», — отметили в пресс-службе.

СПРАВКА: Степан Петрович Ильёв был автором ряда монографий и статей, посвящённых проблемам поэтики русского символистского романа. Он один из зачинателей в Украине изучения литературы Серебряного века.

Его научные исследования широко известны за рубежом — в Польше, Германии, Венгрии и других странах.

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